Sarıcaoğlu: "28 Mayıs'ta sandıklardan en güçlü şekilde çıkacağız”

Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, "28 Mayıs'ta sandıklardan en güçlü bir şekilde çıkacağız” dedi.

Kavak'ta AK Parti İlçe Teşkilatınca organize edilen Sandık Başkanları ile İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuşan Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, 14 Mayıs'ta AK Parti olarak Kavak'ta en iyi sonucu aldıklarını, 28 Mayıs'ta bu başarılarını daha üst noktaya çıkartarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a en güçlü desteği vereceklerini söyledi.

Sandık başkanlarından bulundukları sandığa sahip çıkmalarını ve asla rehavete kapılmamalarını isteyen Başkan Sarıcaoğlu, “Sizler bizim en uç yerlerdeki temsilcilerimizsiniz. Sizlere büyük görev düşüyor. Artık yüzdük yüzdük kuyruğuna geldik. Hep birlikte Reisimize, liderimize en güçlü desteği vereceğiz. Sizlere güveniyoruz. Asla rehavete kapılmadan çalışalım, sandıklara sahip çıkalım. Unutmayın ki bir oy bile çok önemli. 14 Mayıs'ta elde ettiğimiz başarı sizlerde asla rehavete neden olmasın. Türkiye Yüzyıl'ını hep birlikte inşa edeceğiz. Yolumuz açık, zaferimiz kutlu, birliğimizi daim olsun” diye konuştu.

AK Parti Kavak İlçe Başkanı Onur Bakır da toplantıda bir konuşma yaptı.