Sarıcaoğlu: “AK Parti ile bir asır 20 yıla sığdı”

AK Parti'nin her alanda büyüyen, güçlenen, kalkınan, hak ve özgürlüklerini genişleten bir Türkiye için çalıştığını ifade eden Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, “AK Parti, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde son 20 yıla 100 yılın hizmetini sığdırdı” dedi.

2023 seçimlerinin Türkiye'nin bugüne kadar gerçekleştirdiği tüm seçimlerden önemli olduğunu belirten Sarıcaoğlu, bu amaçla sürekli sahada ve halkın arasında olduklarını söyledi. Sarıcaoğlu, “2023'te yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimi ülkemiz ve geleceğimiz açısından çok önemli. Bu nedenle halkımıza 20 yılda yapılan hizmetlerimizi daha çok anlatacak, AK Partimize Kavak'tan olan desteğimizi en güçlü bir biçimde yansıtacağız” diye konuştu.

Yapılan tüm seçimlerde Kavak'ta AK Parti'nin oyunu artırarak çıktıklarını anlatan Sarıcaoğlu, şöyle devam etti:

“Biz milletimize hizmet için kendimizle yarışıyoruz ve Kavak'ta girdiğimiz her seçimden oyumuzu artırarak çıktık. Bir dönüm noktası olarak gördüğümüz 2023 seçimi içinde çok çalışıyoruz. Çünkü AK Parti'nin kazanması, Türkiye'nin kazanması demek. AK Parti son 20 yıla 100 yılın hizmetini sığdırdı. Bunları halkımıza kapı kapı, gezerek anlatmalıyız.”

AK Parti ile Türkiye'nin kalkınma yolunda çok ciddi mesafe aldığını ifade eden Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, “Türkiye'de 26 olan havalimanı sayısı 58'e ulaştı. Ülkede havalimanı olmayan il kalmadı. Bölünmüş yollarımız 6 bin 100 kilometreden 28 bin kilometreye çıktı. Eğitim sisteminde 76 üniversiteden 208 üniversiteye çıktık. 81 ilimizin tamamında üniversite var. AK Partimiz sağlıkta da ciddi yatırımlar gerçekleştirdi aralarında Samsun'da olmak üzere 19 ilde şehir hastanemiz var. Ülkemizde artan yatırımlardan Kavak ilçemizde payını aldı hala da alıyor. Belediye yönetimine geldiğimizde köy görünümünde olan ilçemiz aldığı yatırımlar ve belediye hizmetlerimiz ile modern bir şehir kimliğine büründü. AK Parti hizmet anlayışı ile gelecek günlerimiz bugünden daha iyi olacak” ifadelerini kullandı.