Sarıcaoğlu: “Biz ilçemize sevdalıyız”

Yaklaşık sekiz yıllık görev dönemi içinde belediye başkanlığını yaptığı ilçesinin kalkınması ve gelişmesi için mücadele ettiğini ifade eden Kavak Belediye Başkanı Sarıcaoğlu, “Biz doğup büyüdüğümüz, ilçemizin taşına, toprağına, insanına sevdalıyız. Nefes aldığımız sürece de bu sevda için mücadele edecek, şehrimiz ve insanlarımızın daha iyi yaşamı için çalışacağız” diye konuştu.

Belediyelerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yerelde vatandaşlara uzanan eli olduğunu anlatan Başkan Sarıcaoğlu, “Liderimiz ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önümüze koyduğu hedeflerden sapmadan, AK Parti gönül belediyeciliği ile çalışıp, üretiyoruz. Hemşerilerimizin duaları ve destekleriyle de kentleşme, eğitim, kültür, sanat ve spor gibi birçok alanlarda takdir edilen çalışmalar yapıyoruz” diye konuştu.

Belediyecilik hizmetleri yanında sosyal projelerle de her zaman vatandaşın yanında olduklarını ifade eden Sarıcaoğlu, “Bizler hiçbir zaman halkımızdan uzak olmadık. İyi ve kötü günlerinde her zaman yanlarında olduk. Yaşadığımız pandemi döneminde, Ramazan aylarında, bayramlarda sıcak yemek servisleri, erzak yardımları ve yaptığımız ziyaretlerle kimseyi yalnız ve mağdur bırakmadık, bırakmayız. Çünkü biz ilçemizin taşına, toprağına ve hep söylediğimiz gibi insanımıza sevdalıyız” şeklinde konuştu.

Sözlerine Samsun'un en hızlı gelişen ilçelerinden birisi olduklarını belirterek devam eden Sarıcaoğlu, şöyle konuştu:

“Sürekli büyüyen sanayimizle ilçemiz ekonomisi ve istihdamına katkı veriyoruz. OSB'mizde devam eden 3 etap çalışmaları bittiğinde bu katkı daha artacaktır. Tüm bunların yanında park bahçe ekiplerimiz ilçenin güzelleşmesi için çalışmalar yapıyor. Mahalle yollarımız düzenleniyor, parklar yapıyor, alt yapımızı her anlamda mükemmel hale getiriyoruz. Kısaca ortak değerimiz Kavak'ı her anlamda daha konforlu hale getirme gayretini gösteriyoruz. Çalışmalarımızda bizlere destek olan hükümetimize ve değerli bakanlarımıza, milletvekillerimize AK Partimiz il ve ilçe teşkilatlarımıza şükranlarımı sunuyorum.”