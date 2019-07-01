Sarıcaoğlu: “Büyük atılımların eşiğindeyiz”

Meclis üyeleri, belediye birim amirleri ve Kavak MHP İlçe Başkanı Cahit Kamber ile Kavak Dernekler Federasyonu "KA-DEF" Başkanı Bayram Erişgin'e iadeyi ziyarette bulunan Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, KA-DEF'in Kavak'ın içinden doğduğunu söyleyerek "Kavak'sız bir KA-DEF düşünülemez" dedi.

Federasyon Yönetim Kurulu yanında KA-DEF Kadın Kolları ve Samsun'da ikamet eden Kavaklıların bulunduğu ziyarette Başkan Sarıcaoğlu ve ekibine "Hoş geldiniz" diyerek ilk sözü alan KA-DEF Başkanı Bayram Erişgin, yerel seçimlerden başarı ile çıkan Sarıcaoğlu'nun pırıl pırıl yeni meclisi ve ekibi ile ikinci döneminde de ilçeyi güzel hizmetlerde buluşturacağına inandığını belirterek, "Başkanımıza, meclisine ve ekibine başarılar diliyorum" diye konuştu.

MHP Kavak İlçe Başkanı Cahit Kamber de yerel seçimlerde Kavaklıların gücünü, dayanışmasını ve birlikteliklerini herkesin gördüğünü söyledi. Kamber, "Bizler bir ve beraber olduğumuz sürece ilçemizi çok daha iyi noktalara daha kısa zamanda taşırız" ifadelerini kullandı.

Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu da ilçe için geliştirdikleri projelerinden söz ederek geçen beş yıllık döneminde hiçbir kişisel hesap içinde olmadan doğduğu topraklara hizmet vermenin mücadelesini verdiğini belirterek AK belediyecilik anlayışı ile ilçenin eğitimden, sağlığa, ulaşımdan doğalgaza birçok yatırım ve hizmete kavuştuğunu söyledi.

Ustalık dönemim farklı olacak

Kavak'a verdiği katkının halk tarafından da görülerek kendisine son yerel seçimlerde ikinci bir kez daha hizmet etme görevi verildiğini anlatan Sarıcaoğlu, ustalık dönemi olarak tanımladığı bu beş yıllık yeni döneminde de ilçeyi güzel hizmetlerle buluşturma müjdesini verdi. Çalışmaları ile Kavak OSB'de tam doluluk oranını yakaladıklarını bunun yanında belediye bünyesinde kurdukları bir birim ile de ilçede işsiz ile işvereni buluşturarak sayıları 800'ü aşan ilçe gencini iş sahibi yaptıklarını anlatan Başkan Sarıcaoğlu, başlattıkları bu mücadelenin ilçede bir tek genç bile işsiz kalmayana kadar devam edeceğini bildirdi.

“Daha fazla yatırım yapacağız”

Sarıcaoğlu, şunları söyledi:

"Ne mutlu bize ki 5 yıl önce halka hizmet vadiyle geldiğimiz bu kutsal görevde ilkelerimizden asla taviz vermeden, gece gündüz çalışarak güzel ilçemizi çok büyük ve önemli yatırımlarla buluşurduk. Bu yatırımlarla da Kavak'ın adeta çehresi kaderi değişti. Bundan böyle artık bizlerinde ustalık dönemi başladı. Bu beş yıllık ustalık dönemimizde de tümüyle yenilenen meclis üyelerimiz ve ekibimizle çok daha güzellerini ve fazlasını yapacağız. İddia ediyorum ki geleceğimiz ilçemize kazandıracağımız yeni projelerimizle daha aydınlık olacak. Ve yine iddia ediyorum ki önümüzdeki beş yılsonunda Kavak nüfusu en az iki kat daha artacaktır. Yani artık büyük bir hızla göç veren Kavak'tan göç alan bir Kavak'a dönüşüm yaşıyoruz. Çünkü bizim insanımıza hizmet etmekten başka amacımız yok. Kavak'ın kalkınması ve gelişmesinden başka bir hesabımız yok. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sizlerle el ele vererek bu güzel ilçeyi hak ettiği yere birlikte taşıyacağız."