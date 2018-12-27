Sarıcaoğlu: “Ekiplerimizle sahadayız”

Önceki gün tüm bölgeyi etkisi altına alan kar yağışından vatandaşların olumsuz etkilenmemesi için belediye tarafından başlatılan karla mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor. Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, ilçede ulaşımın aksamaması ve vatandaşların mağdur olmaması için Fen İşleri ekibi ile kriz masası oluşturarak 7/24 esasına göre yol açma ve tuzlama çalışmalarının devam ettiğini bildirdi. Sarıcaoğlu, “Ekiplerimiz ilçemizin en ücra köşelerine kadar yolları temizleyerek vatandaşlarımızın mağdur olmaması için canla başla çalışmalarına devam ediyor” dedi.

“Kimse mağdur olmayacak”

Daha önceden yaptıkları hazırlıklar sayesinde kar yağışı ile ekiplerin hemen sahaya indiğini belirten Sarıcaoğlu, “Doğanın bize bir hediyesi olarak gördüğümüz kar yağışının esarete dönüşmemesi için var gücümüz ile çalışıyoruz. Bu konuda bizlerden desteğini esirgemeyen Büyükşehir Belediyemiz ve Karayolları ekiplerimize de teşekkür ediyoruz. Hiçbir vatandaşımızın mağdur olmaması adına ekiplerimiz ile 7/24 sahada yol açma ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor” diye konuştu.

Buzlanmalara karşı dikkat

Kar ardından yollardaki buzlanmalara karşı da vatandaşları uyaran Başkan Sarıcaoğlu, “Ekiplerimiz ilçe genelinde çalışmalarını aralıksız sürdürmekte. Ancak herhangi bir kaza yaşamamaları için özellikle engelli ve hamile vatandaşlarımızın sokağa çıkmamalarını tavsiye ediyoruz” ifadelerinde bulundu.