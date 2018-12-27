İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sarıcaoğlu: “Ekiplerimizle sahadayız”

Kavak Belediyesi kar yağışının neden olduğu olumsuzlukları ortadan kaldırmak için tüm imkânlarını seferber etti.


Önceki gün tüm bölgeyi etkisi altına alan kar yağışından vatandaşların olumsuz etkilenmemesi için belediye tarafından başlatılan karla mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor. Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, ilçede ulaşımın aksamaması ve vatandaşların mağdur olmaması için Fen İşleri ekibi ile kriz masası oluşturarak 7/24 esasına göre yol açma ve tuzlama çalışmalarının devam ettiğini bildirdi. Sarıcaoğlu, “Ekiplerimiz ilçemizin en ücra köşelerine kadar yolları temizleyerek vatandaşlarımızın mağdur olmaması için canla başla çalışmalarına devam ediyor” dedi.



“Kimse mağdur olmayacak”


Daha önceden yaptıkları hazırlıklar sayesinde kar yağışı ile ekiplerin hemen sahaya indiğini belirten Sarıcaoğlu, “Doğanın bize bir hediyesi olarak gördüğümüz kar yağışının esarete dönüşmemesi için var gücümüz ile çalışıyoruz. Bu konuda bizlerden desteğini esirgemeyen Büyükşehir Belediyemiz ve Karayolları ekiplerimize de teşekkür ediyoruz. Hiçbir vatandaşımızın mağdur olmaması adına ekiplerimiz ile 7/24 sahada yol açma ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor” diye konuştu.



Buzlanmalara karşı dikkat


Kar ardından yollardaki buzlanmalara karşı da vatandaşları uyaran Başkan Sarıcaoğlu, “Ekiplerimiz ilçe genelinde çalışmalarını aralıksız sürdürmekte. Ancak herhangi bir kaza yaşamamaları için özellikle engelli ve hamile vatandaşlarımızın sokağa çıkmamalarını tavsiye ediyoruz” ifadelerinde bulundu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.