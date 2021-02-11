Sarıcaoğlu: "Hemşehrilerimizle hasret gideriyoruz"

Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, ilçede perşembe günleri kurulan halk pazarını gezerek pazarcı esnafının sorunlarını dinleyip vatandaşlarla sohbet etti. Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, dünyayı etkisi altına alan korona virüs (Kovid-19) salgını ile ilgili alınan önlemleri incelemek ve esnaf ziyaretinde bulunmak üzere perşembe günleri kurulan semt pazarını ziyaret etti. Pazarcı esnafına hayırlı işler dileğinde bulunan Başkan Sarıcaoğlu, esnaf ve vatandaşlara sosyal mesafe, maske ve hijyen konularında uyarılarda bulundu. Ziyaret ettiği satıcı tezgâhlarında esnaflarla bire bir ilgilenerek istek ve taleplerini dinleyip şikâyetlerini not alan Başkan Sarıcaoğlu, “Amacımız vatandaşlarımızın ve esnafımızın rahat ve huzur içinde pazar alışverişlerini yapmalarını sağlamak" dedi.

Vakit buldukça esnaflarla bir araya gelmeye çalıştıklarını belirten Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, "Fırsat buldukça halk pazarını gezerek pazarcı esnafı ziyaret ediyor, varsa sıkıntılarını dinliyor, bizden talepleri varsa onları alıyoruz. Yaptığımız bu ziyaret sayesinde kırsal mahallelerden ürünlerini satmaya veya alışveriş yapmaya gelen ancak sınırlı zamanları nedeniyle belediyemize yanımıza uğrama fırsatı bulamayan hemşehrilerimizle de hem hasret gideriyor hem de bizlerden olan istek ve arzularını dinliyoruz" diye konuştu.