Sarıcaoğlu: “Hizmet namus sözümüzdür”

Kavak yatırımlarımızla şahlanacak” dedi.

31 Mart Yerel seçimlerine yönelik çalışmalarını yoğun bir biçimde sürdüren Sarıcaoğlu, partisinin Seçim Koordinasyon Merkezi'nde vatandaşlarla bir araya geldi. AK Parti Samsun İl Başkanı Av. Ersan Aksu, Gençlik ve Spor Bakanlığı Müsteşarı Kamuran Özden, AK Parti Kavak İlçe Başkanı Osman Atlı ve MHP İlçe Başkanı Cahit Kamber'in katıldıkları programda konuşan Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, tüm amacının ve hedefinin ilçesinin daha fazla kalkınması olduğunu söyledi.

Kendilerinin başkaları gibi siyaseti karalama kampanyası üzerine kurmadıklarını belirten Sarıcaoğlu, “2014'te AK belediyecilikle tanışan Kavak, bizimle birlikte çok önemli projeler kazandı. Ama ne yazık ki bunları görmeyen bazı gözler ne yapılmış diyebiliyor. 10 yıllık başkanlıkları döneminde ilçeye bir çivi çakmayı beceremeyenler gözleri körleşmişçesine konuşuyor. Keşke kendileri de yapabilseydi” dedi.

"Onlar konuşur, biz yaparız"

Yeni dönemde Kavak'ı çok daha önemli proje ve hizmetlerin beklediğini anlatan Sarıcaoğlu, “Beş yılımı alnım ak olarak tamamladım. Ne ilçeme zarar getirecek bir iş yaptık ne de aileme leke sürecek bir işin içinde oldum. Gücümüzün yettiği hizmeti biz yaptık. Yetmediğini de yettiği yerden aldık. 31 Mart'tan sonra da daha çok yapacak işimiz var” diye konuştu.

İlçenin beş yılda çok ciddi bir atılım kaydettiğini söyleyen AK Parti ilçe Başkanı Osman Atlı, “Zaten bizim onlarla aramızda ki fark bu. Onlar konuşur AK Parti hizmet yapar. 1 Nisan'dan itibaren de bu hizmet kervanı devam edecek. Kavak'ta Cumhurbaşkanımızın bayrağını yere düşürmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

“Sarıcaoğlu'na sahip çıkın”

AK Parti Samsun İl Başkanı Av. Ersan Aksu, 31 Mart seçimlerinin bir yerel seçimden öte olduğunu belirtti. Halkın 31 Mart'ta ülkenin önünü kesmek isteyenlere fırsat vermeyeceğini söyleyen Aksu konuşmasında, “Halkımız terör yandaşlarına ve onların desteklediklerine sandıkta gereken dersi verecektir. Kavak'ta Cumhurbaşkanımızın emaneti İbrahim Sarıcaoğlu'na, Büyükşehir'de Mustafa Demir'e sahip çıkalım. 31 Mart'ta sandığa gittiğimizde 17 ilçemiz ve Büyükşehir'de rakiplerimize öyle bir cevap verelim ki bir daha 2024'e kadar sesleri çıkmasın. Proje olarak ortaya çıkanlar yerle yeksan olsun” sözlerine yer verdi.