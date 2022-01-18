Sarıcaoğlu: “İlçemizi halkımıza yakışır bir hale getiriyoruz”

Kavak Belediyesi, yaklaşık üç yıl önce başlattığı ilçe genelinde tüm taş duvarlara estetik görünüm kazandıran çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Gerek ilçe merkezi ve gerekse köylerde bulunan taş duvarlar üzerinde uygulanan kabartma derz dolgu çalışmalarıyla cadde, sokak ve mahallelere apayrı bir görsel güzellik kazandırılıyor.

Örülen taş duvarlar üzerinde uygulanan çalışmayla ilçe merkezi ve kırsal mahalleri adeta ilmek ilmek dokuduklarını belirten Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, uygulamanın vatandaşlardan büyük ilgi ve destek gördüğünü söyledi. Sarıcaoğlu, “Büyük bir özenle yaptığımız çalışmalar ile ilçemize estetik bir görünüm kazandırıyoruz. Parke taş uygulamamızla güzelleşen ilçemizde taş duvarlara yaptığımız bu çalışmalarımızda sokaklara farklı bir hava katıyor. Kavak'ta çok sayıda sokak ve mahalleyi bu uygulamayla yenilendik, yenilenmeye de devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Taş duvarlara uygulanan estetik ve dekoratif çalışmaların hem ilçeye hem de ilçedeki yapılara estetik ve güzellik kattığını ifade eden Sarıcaoğlu, “Ekiplerimiz yaklaşık üç yıldır sürdürdükleri bu çalışma ile ilçedeki duvarlara estetik dokunuşlar yaparak görsellik kazandırıyor. Kavak, ustalarımızın hünerli ellerinden çıkan çalışma ile adeta ayrı bir hava kazandı. Mahallelerde görüntü kirliliği oluşturan bakımsız duvarlar son halleriyle ilçemize adeta renk kattı” diye konuştu.

Her anlamda güzelleştirmeye yönelik adımlar atmaya devam edeceklerini vurgulayan Başkan Sarıcaoğlu, “İlçemizi sürekli yenileyerek ve elden geçirerek halkımıza yakışır bir hale getiriyoruz. Kavak'a estetik bir görünüm kazandırmak için taş duvarlara dolgu ve derz yapımlarımız devam ediyor. Yaptığımız her çalışmada görsel estetiğe büyük önem veriyoruz. Kavak'ı farklı kılan çalışmalarımız insanımıza verdiğimiz değerin de önemli göstergesi. Belediye olarak ilçemizi güzelleştirmeye devam edeceğiz. Hemşerilerimizin de bu güzel çalışmalara sahip çıkacaklarına, çevreyi ve doğayı özenle koruyacaklarına olan inancım tamdır” şeklinde konuştu.