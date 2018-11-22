Sarıcaoğlu: “Kavak'ı bir dünya kenti yapmaya hazırız”

Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, “Partimiz bize yeniden görev verdiğinde, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın önümüze koyduğu hedefler doğrultusunda ilçemiz için hazırladığımız mega projelerimizle ve gönül belediyeciliği anlayışımızla Kavak'ı bir dünya kenti yapmaya hazırız” dedi.

Başkan Sarıcaoğlu, halk gününde ilçe muhtarları ve STK'larla bir araya geldi. Kavaklı muhtarlar ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu'nu halk gününde ziyaret ederek destek sözü verdiler. Ziyarete Muhtarlar Derneği Başkanı Niyazi Çelik, İlçe Ziraat Odası Başkanı Süleyman Aslankaya ve kalabalık bir muhtar heyeti katıldı.

Yapılan ziyaretin çok anlamlı olduğunu ve kendisini duygulandırdığını belirten Başkan İbrahim Sarıcaoğlu, görevde bulunduğu dört yılı aşkın zaman içinde tüm projelerde muhtarlar ile halkın görüş ve önerilerini aldıklarını söyledi. İlçenin ulaştığı gelişmişliğin kesinlikle bir tesadüf olmadığını dile getiren Sarıcaoğlu, “Biz burada halkımızla el ele, omuz omuza vererek birçok sorunun üstesinden birlikte geldik. Dört yılda ilçemizin kazandığı yaklaşık 600 milyon liralık devasa bir yatırım ile adeta yeni bir Kavak ortaya çıkardık” diye konuştu.

Yeniden görev ve yetki verilmesi halinde yeni dönemde de aynı anlayış ve ilçe halkı ile bir bütün olarak yollarına devam edeceklerini vurgulayan Sarıcaoğlu, “Hiç kimseyi ötekileştirmeden, herkesi kucaklayarak ilçemizde kısa sürede çok büyük bir mesafe aldık. İlçemiz Cumhuriyet tarihinde aldığı yatırımlardan çok daha fazlasını bizimle AK belediyecilik anlayışı ile elde etti. Partimiz bize yeniden görev verdiğinde liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın önümüze koyduğu hedefler doğrultusunda ilçemiz için hazırladığımız mega projelerimizle ve gönül belediyeciliği anlayışımızla Kavak'ı bir dünya kenti yapmaya hazırız” şeklinde konuştu.

Muhtarlar Derneği Başkanı Niyazi Çelik de acısıyla tatlısıyla bir beş yılın geride bırakıldığını belirterek görev süreci içinde muhtarların hakları ve sorunlarının çözümü için çalıştığını söyledi. Başkan Sarıcaoğlu'nun Kavak'a yaptığı hizmetleri muhtarlar olarak takdir ettiklerini belirten Çelik, “Yakaladığımız birlik ve beraberlik Kavak'ın gelişimine bundan sonra da güç katacaktır” ifadesini kullandı.

Daha sonra söz alan eski Saralan Muhtarı Murat Altunay ise, “Dileriz Cumhurbaşkanımız gönül belediyeciliği anlayışıyla hizmet eden size sahip çıkar. Çünkü biz sizi ilçemizde yine başkan olarak görmek istiyoruz” dedi.

Halk gününde söz alan diğer mahalle muhtarları ve sivil toplum kuruluş temsilcileri de bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da güç birliği içinde daha modern bir Kavak için çalışacaklarını dile getirdiler.