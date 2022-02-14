Sarıcaoğlu: “Nüfusumuz 30 bin olacak”

İşsizliği yenmek ve göçü önlemek için yıllar süren mücadele sonunda Kavak OSB'de onlarca fabrika kurularak bölge gençlerine iş kapısı olmasının önünü açan Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, devam eden özel sektör ve kamu yatırımlarını dikkate aldıklarında TUİK verilerine göre 21 bin 260 olan ilçe nüfusunun beş yıl içinde 30 bine ulaşmasını beklediklerini söyledi.

Başkan Sarıcaoğlu, AK Parti hizmet anlayışıyla ilçenin son yedi yılda Cumhuriyet tarihinde almadığı yatırım ve hizmetlere kavuştuğunu belirtti. Sarıcaoğlu, “Yakın tarihe kadar birkaç tuğla fabrikasından başka bir yatırımın bulunmadığı, Kavak bugün tertemiz caddeleri, bakımlı mahalleleri ve hızla gelişen sanayisi ile adeta Samsun'un parlayan yıldızı oldu” dedi.

Göreve geldiği ilk günden itibaren Kavak'ta iş sahalarının artması, göçün durması için mücadele ettiklerini ve büyük oranda başarılı olduklarını ifade eden Başkan Sarıcaoğlu, geçmişin acılarının bir daha yaşanmaması için çalıştıklarını belirterek şunları söyledi:

"İlçemiz son yıllarda gerek devlet ve gerekse özel sektör yatırımları ile çok ciddi mesafe aldı. Tüm bunları halkımızın büyük desteği ile birlikte başardık. Geçmişte iş ve aş uğruna ailelerin parçalandığı, babanın evlattan, ananın yavrusundan ayrılmak zorunda kaldığı ilçemde halkımız bu acıları bir daha yaşamasın diye çalıştık ve çalışıyoruz. Bizlerin bu çabasına milletvekillerimiz, siyasilerimiz de büyük destekler verdiler. Çok şükür ki bugün her alanda öne çıkan bir ilçemiz var. Cumhurbaşkanımızın sağladığı teşviklerle parlayan OSB'de gelen taleplere cevap verebilmek için üçüncü etap çalışmalarına başladık. Yakın zamanda 35 olan fabrika sayımız 70'lere çıkacak. Tüm bunlara ilave olarak ilçemizin aldığı kamu yatırımlarını da dikkate aldığımızda beş yıl içinde 21 bin olan Kavak nüfusunun 30 binlere ulaşacaktır diye tahmin ediyoruz.”