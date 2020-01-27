Sarıcaoğlu: “Onlar cefa çekerken ben tirit gecesi yapmam”

Sarıcaoğlu, “Bu gecelere harcayacağımız paraları depremzedelere göndereceğiz” dedi.

Geçtiğimiz hafta 22 saniyede 40 vatandaşımızın ölümüne 1607 kişinin yaralanmasına ve yüzlerce binanın yıkımına neden olan 6,8 büyüklüğündeki depremin açtığı yaraları sarmak için tüm ülke seferber olurken Samsun'un Kavak ilçesi de depremzedelere destek için geleneksel “Tirit Gecesi” programlarını iptal ederek buralara harcanacak paraları bölgeye gönderme kararı aldı.

Tüm ülkeyi yasa boğan afetin ardından ilçe genelinde yardım kampanyası başlatan Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, ilçenin depremzede vatandaşlara olan katkısını artırmak amacıyla yıllardır geleneksel olarak her kış döneminde bölgenin yöresel yemeğinin ikram edildiği tüm “tirit“ programlarını iptal ettiklerini açıkladı. Sarıcaoğlu, “Bu ülkenin evlatları deprem korkusundan eksi 20 derece soğukta çadırlarda yaşam mücadelesi verirken ben burada sıcak salonlarda tirit gecesi düzenleyemem” diye konuştu.

Türk milletinin yaşanan bu acıdan sonra da tüm dünyada eşine ender rastlanır biçimde tek yürek ve tek vücut olarak yaraları sarmak için seferber olduğunu anlatan Sarıcaoğlu, “İşte bu milleti ve bizi biz yapan en büyük değerimiz bu. Ne olursa olsun acıda ve kıvançta hepimiz tek yürek olduk. Şimdi ortak amacımız oradaki kardeşlerimizin tüm ihtiyaçlarını karşılayarak yaşam standartlarını düzeltmektir. Bunun içinde ilçe olarak bizim de üstümüze ne düşüyorsa onu en iyi biçimde yapacak ve yerine getireceğiz” açıklamasında bulundu.