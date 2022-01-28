Sarıcaoğlu: “Son 50 yılın en büyük kar yağışını aldık”

İlçe merkezinde dahi kar kalınlığının bir metreyi aştığı ortamda birilerinin ‘belediye nerede' gibi bir anlayış içinde insafsızca eleştirilerine karşın ekiplerimiz eksi derecelerde gece-gündüz çalışarak kısa sürede mahallelerimizin tamamına yakını ile ulaşımı yeniden sağlamıştır” dedi.

Bölgede etkili olan yoğun kar yağışının mahallelerle olan ulaşımın aksamasına ve kesilmesine yol açtığını söyleyen Sarıcaoğlu, “Son 50 yılın en büyük kar yağışını dört gün içinde aldık. İlçe merkezinde dahi kar kalınlığının bir metreyi aştığı ortamda birilerinin ‘belediye nerede' gibi bir anlayış içinde insafsızca eleştirilerine karşın ekiplerimiz eksi derecelerde gece-gündüz çalışarak kısa sürede mahallelerimizin tamamına yakını ile ulaşımı yeniden sağlamıştır. Hepsini kutluyorum” diye konuştu.

Süreç boyunca kaymakamlık ve Büyükşehir ile koordineli bir çalışma yürüttüklerini ifade eden Başkan Sarıcaoğlu, “İlk kar tanesinin düşmesiyle hızlı bir şekilde ekiplerimizi yönlendirerek özellikle kırsal mahallelerimizde kar küreme, yol açma ve tuzlama çalışmalarına başladık ve 7/24 sahada ekiplerimizin başında olduk. Çok şükür ki, kısa sürede mahallelerimizde kapalı yol bırakmadık. Olumsuz hava koşullarından dolayı ilk gün 65 köyümüzde elektrik kesintisi vardı. İlgili birimlerle koordineli bir çalışma ile kısa sürede bu sorunda çözüldü” şeklinde konuştu.

Kavak'ta uzun yıllar görmedikleri bir kar yağışı ile karşılaştıklarını anlatan Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, şunları söyledi:

“Kar, ilçe merkezinde bile bir metreye ulaştı. Elbette böyle zorlu bir ortamda 160 yerleşim yerimizin her birine aynı anda ulaşmak mümkün değil. Hemşerilerimize şunu ifade etmek istiyorum: Kavak'ta tüm mahalle yolları ulaşıma açılmış durumda. Kalan birkaç kırsal mahallemize de ulaşmamız artık an meselesi. Bütün ilgili birimlerimiz yeni bir yağış ihtimaline karşı hala sahadalar. Tüm çalışma arkadaşlarıma ve ekiplerimize teşekkür ediyorum. Onlar, sabahlara kadar eksi derecelerde hizmet sunmaya çalışırken bazılarının belediye nerede gibi bir anlayış içinde olması bu zorlu mücadeleyi verenleri elbette üzüyor. Ama bizler bütün ekiplerimizle 112 Acil Çağrı Merkezi olsun, Kızılay olsun, jandarma, AFAD ve diğer birimler olsun sahadayız. Hemşerilerimiz müsterih olsun.”