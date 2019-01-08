Sarıcaoğlu: “Yaşar Doğu unutulmayacak”

Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, “Ülkece gururumuz olan Yaşar Doğu'nun adını yaşatmak bizim her zaman önceliğimiz olmuştur” dedi.

Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu Yaşar Doğu'nun vefatının 58. yıldönümü dolayısıyla açıklama yapan İbrahim Sarıcaoğlu, “Her yıl milli güreşçimiz adına yaptığımız güreş festivalleri ve çeşitli etkinliklerle hem anıyor hem de adını yaşatıyoruz” diye konuştu.

Başkan Sarıcaoğlu yayınladığı mesajında şu görüşlere yer verdi:

“Hemşehrimiz, gururumuz Türk güreşinin sembolü Dünya ve Olimpiyat Şampiyonumuz Yaşar Doğu'yu vefatının 58. yılında rahmetle anıyoruz. Efsane güreşçimizin isminin daima yaşatılması ve gelecek nesillere onun doğru anlatılması için ilçemizde birçok alanda merhum güreşçimizin isminin yaşatılması adına elimizden geleni yapıyoruz. Yine Kültür Bakanlığımız ve Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte merhum güreşçimizin büyüdüğü Emirli Mahallesi'ndeki evi restore edilerek müze haline dönüştürüldü. Ayrıca yine Emirli Mahallesi'ne Yaşar Doğu adına güreş alanı yapıldı ve her sene geleneksel olarak burada güreş festivalleri düzenlenmekte. Spordaki başarısı yanı sıra ahlakı ile de Türk gençlerine örnek olan Yaşar Doğu, birçok başarılı sporcuya da hocalık yapmıştır. Bu duygu ve düşüncelerle Türk milletine, elde ettiği başarılarla unutulmaz yıllar yaşatan büyük güreşçimizi rahmet ve minnetle anıyoruz.”