Sarıcaoğlu: “Yepyeni bir kavak doğacak”

Görevde olduğu süreç içinde konuşan değil ilçenin sorunlarını çözen anlayışla hizmet ederek ilçeye birçok anlamda değişimi yaşattıklarını söyleyen Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, “Biz ilçemizin sorunlarına kalıcı çözüm üreten hizmet anlayışımızla halkımızla el ele vererek bu günlere ulaştık” diye konuştu.

Yerel seçimler öncesi çalışmalarına hız veren Sarıcaoğlu, yaptığı ziyaretlerle ilçede vatandaşlarla sohbet etti. Ardından esnaf ziyaretleri yaptı. Gerçekleştirdiği programlarda vatandaşlarla sohbet eden Başkan Sarıcaoğlu, “Kavak için birçok yeni projemiz var. Bugüne kadar yaptıklarımızla ilçemizin en temel sorunlarına kalıcı çözümler getirdik. Gelecek 50 yıllık içme suyu sorunu başta olmak üzere altyapı ve üst yapı hizmetler ile ulaşım noktasında ortaya koyduğumuz çalışmalarımızla sorunlarımızın önemli bir kısmını artık geride bıraktık. Bundan sonraki dönem için çok daha farklı ve büyük projelerimiz var. Yeni dönemde de göreve gelmemiz halinde Kavak için neler yapacağımızı sadece Kavak ve Samsun değil tüm Türkiye görecek. Biz konuşan değil, AK Parti belediyecilik anlayışı ile şehrimizin ve insanlarımızın sorunlarını çözen bir anlayışla birlik beraberlik içerisinde ortak akılla hareket edip daha çok çalışıp yeni projeler üreterek önümüzdeki 5 yıl içinde Kavak'ı bir dünya kenti yapacağız” şeklinde konuştu.