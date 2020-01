Sarıcaoğlu'ndan özel eğitime destek

Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, eşi Narin Sarıcaoğlu ile Özgüven Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret ederek merkezde eğitim alan öğrencilerle bir araya geldi. Duygulu anların yaşandığı ziyarette Başkan Sarıcaoğlu, merkezde eğitim alan çocuklarla sohbet etti, isteklerini dinledi, hatıra resmi çektirdi.

Rehabilitasyon merkezinin ilçede önemli olduğu kadar da kutsal bir görev yürüttüğünü belirten Sarıcaoğlu, kurum sahipleri Yusuf Kırman ve İbrahim Hızlı'yı yatırımlarından dolayı kutlayarak destekleri ile her zaman yanlarında olacağını söyledi. Sarıcaoğlu, şöyle konuştu:

“Kavak'ta 220 öğrencisine her biri alanında uzman eğitmenleri ile hizmet veren eğitim merkezimizin sunduğu eğitim kalitesi ile göğsümüz kabardı. Özel bakıma ihtiyaç duyan çocuklarımız burada deneyimli ellerden aldıkları eğitimle kendi kendilerine yetmeleri sağlanıp topluma kazandırılıyor. Bizler de bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ihtiyaç duydukları her zaman desteklerimizle yanlarında olacağız. İlçemiz sahip olduğu diğer okullarında da verdiği eğitim kalitesi ile başarı çıtasını sürekli artırıyor. Bu da bizleri mutlu kılıyor. Belediye olarak tüm eğitim camiamızın her an yanlarındayız” dedi.

Ziyarette konuşan kurum sahipleri Yusuf Kırman ve İbrahim Hızlı da Kavak'ta her biri alanında uzman 25 personel ile hizmet verdiklerini belirterek, “Yaptığımız işin amacına ulaşması ve çocuklarımızı en iyi yarına hazırlanması için hiçbir fedakârlıktan kaçınmıyoruz. Rehabilitasyon anlamında çok iyi bir noktadayız. Hizmet kalitemizi sürekli üst seviyelere çekmek içinde hiçbir fedakârlıktan kaçınmıyoruz” diye konuştular.