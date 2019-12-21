Sar?kam?? ?ehitlerini and?lar

Samsun'da yakla??k 120 ??renci ve vatanda? ellerinde T?rk bayraklar?yla y?r?y?? yaparak, Sar?kam?? harekat?nda ?ehit olan Mehmet?ikleri and?.

Samsun'un Tekkek?y il?esinde bulunan T?bbi Cihaz Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ??rencileri, ??retmenleri ve vatanda?lar?ndan olu?an yakla??k 120 ki?ilik grup, Sar?kam?? harekat?n?n 105. y?l d?n?m? dolay?s?yla y?r?y?? d?zenledi. ?ehitler i?in d?zenlenen y?r?y?? lise ?n?nde ba?layarak Tekkek?y ?l?e Meydan?'nda son buldu. Meydanda toplanan insanlar burada ?ehitler i?in Kur'an-? Kerim okudu ve dua yapt?.

Y?r?y??le ilgili a??klama yapan T?bbi Cihaz Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul M?d?r? ?smail Narin, "Sar?kam?? ?ehitlerinin 105. y?l d?n?m?nde b?t?n ?ehitlerimizi d?zenledi?imiz fener alay? ile and?k. Meydanda ??rencilerimiz ile toplanarak ?ehitler i?in hatim duas? yapt?k ve Kur'an-? Kerim okuduk. Bize bu vatani emanet eden b?t?n ?ehitlerimizi rahmetle, minnetle an?yoruz. Ruhlar? ?ad olsun" dedi.