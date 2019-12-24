Şaşılığın tedavisi için geç kalmayın

"Şaşılık" yani iki gözün birbiri ile olan paralelliğini ve doğal konumunu kaybetmesi olarak bilinen hastalığın tedavisinde geç kalınmamalı.

Büyük Anadolu Merkez Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Emrullah Beyazyıldız, özellikle çocuklarda sosyal ve psikolojik sorunları hatta eğitim başarısını etkileyen şaşılığın tedavisi için geç kalınmaması gerektiğini söyledi. Doç. Dr. Beyazyıldız, 'şaşılık' hakkında önemli bilgiler paylaştı.

"Şaşılığın en sık sebebi kırıcılık yani refraksiyon problemidir”

Şaşılık her iki gözün bir biriyle olan parelelliğini kaybetmesi, yani göz kayması durumudur diyen Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Beyazyıldız, "Şaşılığın en sık sebebi kırıcılık yani refraksiyon problemidir. Onun dışında görme kaybına sebep olan başka göz hastalıkları sonrası yine şaşılık ortaya çıkabilmektedir. Şaşılık tedavisinde iki seçeneğimiz bulunmaktadır. Refraksiyon düzeltilmesi yani gözlük ile tedavi, diğeri ise cerrahi tedavi. Bazı şaşılık tipleri sadece gözlük ile düzeltilebilirken, diğer şaşılık tiplerinde ise cerrahi tedavi gerekmektedir. Cerrahi tedavisinde yapılan göz kaslarına güçlendirici yada zayıflatıcı tedaviler yaparak gözlerin birbirine uyumu sağlanmaktadır” ifadelerini kullandı.

“İlerleyen dönemlerde sosyal ve psikolojik sorunlar gözlenebilir”

Şaşılığın bireyde sosyal ve psikolojik sorunlar oluşturabildiğini hatırlatan Doç. Dr. Beyazyıldız, “Şaşılık cerrahisi sonrası aynı gün içinde iyileşme olmaktadır. Sıklıkla sadece tek bir cerrahi yeterli olmaktadır. Ama bazı durumlarda ikinci cerrahi ortaya çıkmaktadır. Şaşılık tedavisi yapılmadığı takdirde, çocuklarda görme kaybı, göz tembelliği gibi sorunlar ortaya çıkmaktadır. İlerleyen dönemlerde sosyal ve psikolojik sorunlar hatta eğitim başarısında zayıflık gözlenebilmektedir" şeklinde konuştu.