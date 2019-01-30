SASKİ, 1,3 milyon Samsunlunun hizmetinde

Samsun Valisi Osman Kaymak, beraberinde Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin ile birlikte SASKİ'yi ziyaret etti. Başkan Zihni Şahin, "SASKİ, 960 bin hektar alanda 1 milyon 312 bin 990 vatandaşımıza içme suyu ve alt yapı hizmetlerini kesintisiz götürmeye devam ediyor" dedi.

Vali Osman Kaymak ve Başkan Zihni Şahin'e, SASKİ Genel Müdürü Kamil Demircioğlu tarafından kurumun 2014 yılından bugüne kadar yapılan çalışmaları hakkında brifing verildi. Yapılan sunumun ardından bir açıklamada bulunan Başkan Zihni Şahin, "SASKİ, şehrin tüm noktalarına, ilçedeki mahalleler dahil içme suyu ve altyapı hizmetlerini vatandaş odaklı anlayış ile etkin, verimli ve kesintisiz olarak yürüten, hizmet alanındaki tüm birimler ile koordineli çalışan, bu çalışmaları yaparken doğaya saygılı olan, kurumsal gelişiminde modern yönetim anlayışını benimseyen bir kurumumuz" diye konuştu.

SASKİ'nin borcu 129 milyon lira

6360 sayılı Büyükşehir Yasası'ndan sonra SASKİ'nin 960 bin hektar alanda 1 milyon 312 bin 990 kişiye hizmet verdiğini belirten Zihni Şahin, "SASKİ, 2010-2018 yılları arasında 410 milyon lira bütçesinin 400 milyon 175 bin lirasını kullandı. 2014'ten 2018 yılına kadar kurumumuz 177 milyon 960 bin lira borç ödedi. SASKİ'nin halen kalan borç tutarı ise 129 milyon 447 bin liradır" bilgisini verdi.

Yeni yılla birlikte indirimler

04 Aralık 2018 tarihinden itibaren su ve atıksu tarife ücretlerinin mevcut uygulanmakta olan su ve atıksu tarife ücretleri olarak sabitlendiğini ve herhangi bir artış yapılmaması kararını aldıklarını da hatırlatan Zihni Şahin, "Yeni yılın ilk gününden itibaren ise bütün abonelerimiz için mevcut tarife üzerinden yüzde 15 oranında indirim, Genel Müdürlüğümüz hizmet alanı içerisinde ikamet eden, sağlık kurulu raporuyla yüzde 40 ve üzerinde engelli olduğunu belgeleyen, aylık geliri brüt asgari ücretin altında olan vatandaşlarımızdan, müstakil sayaç takılı olan ve kendi adlarına tesis edilen yalnız bir mesken su/atıksu aboneliği için kullandıkları su ve atıksu bedellerinde yüzde 50 oranında indirim uygulamasını başlattık" şeklinde konuştu.

“Tüm çalışanlarını kutluyorum”

Başkan Zihni Şahin son olarak, "Bugün bir kez daha SASKİ'nin bugüne kadar yakaladığı başarı ivmesini daha da yukarılara taşımak için bir aradayız. 564 bin 559 aboneye kesintisiz su ve alt yapı hizmeti vermek için canla başla çalışıyoruz. Şehrimizde kaliteli hizmetten her vatandaşımızın yararlanması adına büyük projelere imza atan SASKİ genel müdürünün ve çalışanlarını tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.