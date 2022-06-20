SASKİ 17 ilçede altyapı yatırımlarını sürdürüyor

Samsun Büyükşehir Belediyesi(SBB) Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürlüğü'nce 17 ilçede altyapı yatırımlarını sürdürüyor. 2022'nin ilk 5 ayında 29 bin metre kanalizasyon ve yağmur suyu hattı hizmete alındı.

Samsun'un daha sağlıklı bir kent olması amacıyla özellikle altyapı yatırımlarına ağırlık veren Büyükşehir Belediyesi tarafından tüm ilçelerde kanalizasyon, yağmur suyu ve içme suyu hatlarını yeniliyor. İçme suyu şebekelerindeki sorunların giderilmesi, vatandaşa temiz ve kesintisiz içme suyu sağlanması için 17 ilçede başlatılan altyapı yatırımları devam ederken 2022 yılının ilk 5 ayında 82 bin 477 metre içme suyu hattı, 29 bin 46 metre kanalizasyon ve yağmur suyu hattı hizmete alındığı belirtildi.

Altyapı çalışmalarının planlanan programlar dâhilinde devam ettiğini söyleyen Samsun Büyükşehir Belediye(SBB) Başkanı Mustafa Demir, “Vatandaşlarımız için samimiyetle yerin altını inşa ediyor, verdiğimiz sözleri bir bir yerine getirerek yolumuza devam ediyoruz. Bir taraftan yeni hatlar imal ederken bir taraftan da ömrünü doldurmuş şebeke borularını ömürlük borularla değiştiriyoruz. Samsun'umuzu omuz omuza daha ileriye taşıyacağız. 2021 yılında 670 milyon lira tutarında içme suyu, atık su ve yağmur suyu altyapısı, su deposu, terfi merkezi, dere ıslahı ve fosseptik ile üstyapı çalışmaları yapımı için ekiplerimiz aralıksız çalıştı. 2022 yılında da sağlıklı, sürdürülebilir su ve kanalizasyon hizmetini Samsun'un her noktasına ulaştırabilmek için çalışmalar aralıksız sürüyor” diye konuştu.

Çöpten üretilen elektrik

Aynı zamanda Katı Atık Düzenli Depolama Sahası'nda çöpten elektrik üretiminden bahseden Başkan Demir, ortaya çıkan atık ısıyı da kurulumunu sağladığı serada kullanarak çiçek ürettiklerini vurguladı. Türkiye'nin en modern çöp toplama tesislerinden biri olan Katı Atık Depolama Tesisinde, atık ısının seraya verilerek hem iç hem de dış mekân bitkilerinin üretimini yaptıklarını belirtti.

“Ektiğimiz çiçeğin yüzde 35‘ini kendimiz üretiyoruz”

Öte yandan, 3 bin metrekare alanda kurulan serada yetiştirilen çiçeklerin Samsun'da kavşakları, refüjleri ve parklara ekildiğini söyleyen SBB Park ve Bahçeler Dairesi Başkanı Ekrem Şahin, “Çeşitli türlerde üretilen 120 bin çiçeği şehrimizin muhtelif yerlerine ekiyoruz. Ekiplerimiz Başkanımız Mustafa Demir'in çizdiği vizyon doğrultusunda Samsun'u çiçeklerle bezeli bir şehre dönüştürmek için her alanda yoğun çalışma yapıyor. Toplam ektiğimiz çiçeğin yüzde 35‘ini kendimiz üretiyoruz ve bunlarla şehrimizi süslüyoruz” şeklinde konuştu.