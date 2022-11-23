SAMSUN (İHA) – Samsun Büyükşehir Belediyesi, Samsun Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (SASKİ) Genel Kurulu Komisyon Toplantısı'nda görüşülen 10 madde karara bağlanmak üzere meclise havale edildi.

SASKİ Genel Kurulu Komisyon Toplantısı, Samsun Büyükşehir Belediye Meclis Başkanvekili Nihat Soğuk başkanlığında yapıldı. Komisyonda meclisten havale edilen tüm maddeler görüşüldü ve karara bağlanmak üzere karar meclisine havale edildi. Komisyona katılan SASKİ Genel Müdürü Dr. Bahattin Yanık, komisyon üyelerinin sorularını yanıtladı.

Komisyonda sorulan sorulara cevap veren ve SASKİ'nin çalışmalarına değinen Bahattin Yanık, “19 Mayıs Barajındaki arıtma tesisinden sonra 4 ilçemize içme suyu göndereceğiz. Bafra-Taflan arasında toplasak 8-9 kilometre hat var. Ama maliyeti bize 180 milyon lira. Şimdi biz, küçük çaplı şebeke hattı döşesek bu 8-9 kilometre yerine 200 kilometre döşeriz. Diğer taraftan benzer şekilde bugün Terme'de alt yapı hizmetleri veriyoruz. Çarşambaya devasa borular döşüyoruz. Bafra'da 42 metre çapında su kaynakları döşüyoruz. İçme suyuyla ilgili bin 200 küsur kilometrede 495'e proje hazırlanması gerçekleşmiş ve kurum olarak çok iyi bir noktaya geldiğimizi görmekteyiz. Şu anda bizim genç arkadaşlarımız, şube müdürümüz ve altındaki mühendisler gerçekten takdir edilecek seviyedeler. Şu anda Tekkeköy'deki biyolojik artıma tesisi kapasitesinin üstünde. 2022 yılı sonu itibariyle Çarşamba'daki su arıtma tesisi inşaatı bitiyor. Atakum'daki ise 2023 yılında proje aşaması bitecek. Çarşamba'da yaptıktan sonra atık su arıtma sistemi olmayan yerleşim yerimiz kalmayacak. İlkadım'da bir dere ıslahı yapacağız. Kışla deresinin bir eksik yeri var onu da tamamlayacağız” dedi.