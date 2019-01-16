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SASKİ Genel Kurulu olağanüstü toplandı

Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi(SASKİ) Genel Kurulu, 2019 yılının 1.

birleşiminin 1. oturumuna ait olağanüstü toplantısı yapıldı.


SASKİ Genel Kurulu, İl Belediye Meclis Binasında, Samsun Büyükşehir Belediyesi Büyükşehir Belediye Meclisi Başkan Vekili Turan Çakır başkanlığında yapıldı. Olağanüstü toplanan SASKİ Genel Kurulu'nda; SASKİ geçici işçi vize cetveli tasdiki ve sözleşmeli personel ücretlerinin olduğu iki gündem maddesi görüşüldü. Gündemde yer alan iki madde de oy birliği ile kabul edildi. SASKİ bünyesinde olan sözleşmeli teknik personelin maaşlarına 2019 yılında memur maaşlarına yapılan zamla aynı oranda zam yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

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