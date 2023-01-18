SASKİ meclisi olağanüstü toplandı

SAMSUN (İHA) – Samsun Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda alınan karar ile birlikte il sınırları içerisinde yer alan kırsal mahalleler ve kırsal yerleşik alanlarda 'ucuz su' tarifesi uygulanmaya devam edilecek.

SASKİ 2023 Yılı 1. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir başkanlığında Meclis Toplantı Salonu'nda yapıldı. Tek gündem maddesinin görüşüldüğü toplantıda Atakum ve Yakakent ilçeleri hariç, ilgili kararı çıkartmayan tüm belediye sınırlarındaki kırsal mahalle ve kırsal yerleşik alanlarda 6745 sayılı Kanun kapsamında ucuz su kullanımının devam etmesi maddesi görüşüldü.

Madde ilk önce gündeme alınıp daha sonra plan ve bütçe komisyonuna sevk edildi. Meclise verilen 20 dakikalık arada yapılan komisyon toplantısında ilgili madde görüşülüp tekrar meclise havale edildi. Mecliste görüşülen madde hakkında söz alan bazı meclis üyeleri, “Yakakent ve Atakum Belediyesi bu kanun kapsamında yılbaşına kadar kararlarını almış ve yürürlüğe koymuşlardır. Bizler şimdi kırsal mahalledeki vatandaşlarımız ucuz su kullansın diye diğer belediyelerin hatalarını düzeltiyoruz” ifadelerini kullandılar.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir de alınan karar ile birlikte Samsun il sınırlarındaki tüm kırsal mahalle ve yaşam alanlarında alanlarda 6745 sayılı Kanun kapsamında ucuz su kullanımının devam edeceğini söyledi.

Söz konusu madde oy birliği ile kabul edilerek karara bağlandı. Toplantıda SASKİ Genel Müdürü Bahattin Yanık ve SASKİ yetkilileri de hazır bulundu.