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SASKİ'de hüzünlü vedalaşma

Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürlüğü Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Taner Meral, emekliye ayrıldı.

Meral'in mesai arkadaşları ile vedalaşması sırasında ise duygu dolu anlar yaşandı.


SASKİ Genel Müdürlüğü Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Taner Meral, önceki gün dilekçesini kuruma vererek emeklilik işlemleri başlattı. Meral'in mesai arkadaşları ile vedalaşması sırasında duygulu anlar yaşandı. Arkadaşları, Taner Meral'i çok özleyecekleri ve arayacaklarını ifade etti.



“Hepinizi çok özleyeceğim”


35 yıl belediyenin çeşitli birimlerinde görev aldıktan sonra kendi isteği ile emekliliğe karar verdiğini söyleyen Meral, “7 yıldır, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı görevinde bulundum. SASKİ'de geceli gündüzlü çalıştık. Bu kurumun yapılanmasında çok emeğimiz geçti. Yıllar çok çabuk geçiyor, emekliye ayrılıyoruz. SASKİ Genel Müdürlüğündeki çalışma arkadaşlarımı çok özleyeceğim” dedi.

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