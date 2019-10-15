SASKİ'de “Mavi Melek” dönemi

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Genel Müdür Fatih Yıldız, “Genel Müdürlüğümüzde hizmetlerin yerine getirilmesinde benimsediğimiz sorun çözen, çözüm üreten, sonuç ve vatandaş odaklı bir anlayışla hizmet etmeye devam ediyoruz. Değerli halkımıza sunduğumuz hizmeti süratli ve en iyi şekilde sunmak için kurumumuza başvuran vatandaşlarımızın talebi sonuçlanıncaya kadar, kendilerine refakat etmek üzere görevlendirdiğimiz ve adını da ‘Mavi Melek' olarak adlandırdığımız Mavi Melek Rehberlik Birimi hizmete girdi. Mavi Meleklerimiz, kurumumuza başvuru yapan vatandaşlarımızı kapıda karşılayıp işlemlerini süratli ve kesin çözüme kavuşturuncaya kadar kendilerine refakat etmektedirler” dedi.

Uygulamadan faydalanan vatandaşlar, hayata geçirilen Mavi Melek Rehberlik Birimi sayesinde işlerini yorulmadan ve daha kısa sürede hallettiklerini, kendilerine yapılan ikramdan ve personelin kendilerini güler yüzle karşılayıp uğurladıklarından dolayı son derece memnun olduklarını belirterek, birimin kurulmasında emeği geçenlere teşekkür ettiler.