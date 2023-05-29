SASKİ'den 4 yılda 2 bin 678 km içme suyu, 361 km kanalizasyon ve 85 km yağmursuyu hattı

SASKİ 2023 yılı Olağan 1'inci Genel Kurul Toplantısı Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'in başkanlığında gerçekleştirildi. Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salon'da yapılan toplantıda belirlenen gündem maddeleri görüşüldü.

“Mahallelerimizin içme suyu problemlerini sona erdiriyoruz”

Toplantının açılış bölümünde konuşma yapan Başkan Demir, “Dün gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı 2. tur seçiminde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tekrar Cumhurbaşkanı olarak seçildi. Öncelikle hepimize hayırlı uğurlu olsun. Allah hepimiz için, geleceğimiz için, ülkemiz için, nesillerimiz için hayırlı vesilelere vasıta kılsın İnşallah. Şunu da ifade edeyim; Türkiye artık dünyada çok önemli bir yere geldi. Bu seçim her halükârda neticeleri itibariyle hem Türkiye için hem de dünya için çok önemli olacak. Bu ülkenin geleceği emin ellerde. Kim ne derse desin halkın, milli iradenin verdiği karar doğrudur. Çok güzel bir seçimi geride bıraktık. Göreve geldiğim günden itibaren bu şehrin insanlarının en büyük sorunu olan yol ve içme suyu konusunu çözme noktasında önemli bir vizyon çizdik. Ve bu çalışmalarda artık sona geldik. Söz verdiğimiz gibi mahallerimizin içme suyu problemini sona erdiriyor olmanın huzurunu yaşıyoruz. Bu hizmet ile hemşehrilerimiz yüzyıllarca artık içme suyu sıkıntısı yaşamayacak” dedi.

“Samsun'dan Londra'ya uzanır”

SASKİ'nin 2022 yılı Faaliyet Raporu'nu Genel Kurula sunan SASKİ Genel Müdürü Bahattin Yanık, “Şehrimize yeni içme ve atık su arıtma tesislerinin kazandırıldığı ve içme suyu olmayan birçok köye içme suyu temin edildiği, ilçe merkezlerinde yoğun altyapı çalışmalarına devam edildiği bir yılı geride bıraktık. Kurumumuz, bir taraftan ilçe merkezlerinin içme suyu, kanalizasyon ve yağmursuyu altyapısını yenilerken diğer taraftan ihtiyaç duyulan içme suyu ve atık su arıtma tesislerini de hayata geçirmektedir. 2019-2022 döneminde 2 bin 678 km içme suyu, 361 km kanalizasyon ve 85 km yağmursuyu hattı inşa edilmiştir. Son 4 yılda yapılan altyapı hatlarının uzunluğu Samsun'dan Londra'ya ulaşmaktadır” şeklinde konuştu.