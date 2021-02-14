SASKİ'den 'don' uyarısı

Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (SASKİ) tarafından abonelerine şiddetli soğuklar için 'don' uyarısı yapıldı.

Türkiye'nin birçok ilinde olduğu gibi Samsun da Balkanlardan gelen soğuk havanın etkisi altına girdi. Şiddetli soğukların yaşanacağı Samsun'da SASKİ tarafından abonelerine uyarı yapıldı.

SASKİ'nin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre önümüzdeki günlerde mevsim şartları itibariyle şiddetli soğukların yaşanılacağı öngörülmektedir. Bundan dolayı abonelerin açık alanda bulunan su tesisatı ve sayaçlarını ısı yalıtım malzemeleri (cam yünü, talaş gibi) ile kaplayarak korumasını sağlaması ile yaşanacak donma tehlikesinde önleyici rol üstlenecektir. Alınan tüm önlemlere rağmen donmuş sayaç ve tesisat borularının üzerine sıcak su dökülmesi ve ateş tutularak açılmaya çalışılması musluk ve su borularının patlamasına neden olmakta ve maddi hasara sebebiyet verebilmektedir. Abonelerimizin, donan sayaçları için SASKİ Genel Müdürlüğü'nün 7/24 hizmet veren Alo 185 çağrı merkezini arayarak, başvuru yapmaları gerekmektedir.”