SASKİ'den “kanalizasyon” açıklaması: "Sorun kısa sürede çözüldü, denize kanalizasyon akmıyor”

Sorun kısa sürede çözüldü. Denize kanalizasyon akmıyor” açıklamasında bulundu.

SASKİ, Atakum ilçesi Adnan Menderes Bulvarı sahilindeki atık su terfi tesisinden denize kanalizasyon suyu akıtıldığı iddiaları üzerine açıklamada bulundu. Açıklamada, “1 Ağustos tarihinde Çobanlı mevkisinde bulunan atık su terfi sisteminde oluşan arıza neticesinde, arızalı pompaların sökülmesi ve yedek pompanın montajı aşamasında iş güvenliğini temin etmek üzere emme haznesinde bulunan atık su geçici bir süre için denize deşarj edilmiştir. Aynı gün öğle saatlerinde sorun çözülerek yedek sistem devreye alınmıştır. Sahil hattı boyunca hiç bir bölgede atık suların denize dökülmesi mümkün değildir” denildi.

Karadeniz'in tek derin deşarjı

Açıklamada ayrıca, Samsun'un Doğu İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi ve Derin Deniz Deşarjı Projesi'ni hayata sokan Karadeniz'in tek ili olduğu hatırlatılarak, "220 dönümlük bir alan içerisinde yer alan tesis atık suları arıtarak 2,5 kilometre açık denize deşarj etmektedir. SASKİ olarak sahillerimizi ve denizimizi atık sudan korumaya devam ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Vatandaşlar kokudan rahatsız oldu

Vatandaşlar ise denizdeki kötü kokunun kendilerini rahatsız ettiğini, bu tür durumların tekrar yaşanmaması için yetkililerin önlem alması gerektiğini belirtti.