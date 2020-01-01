SASKİ'den Sıfır Atık Projesi'ne destek

Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürü Fatih Yıldız, Sıfır Atık Projesi'nin hedefine ulaşması için katkı vereceklerini açıkladı.

SASKİ Genel Müdürü Fatih Yıldız yaptığı açıklamada, “Şehrimizde yaşayan değerli vatandaşlarımıza farkındalık oluşturulması, duyarlı nesiller yetiştirilmesi, kaynakların daha verimli kullanılması, oluşacak atık miktarlarının azaltılması ve geri dönüşüm bilincinin kazandırılmasının yanı sıra Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın saygı değer eşi Emine Erdoğan hanımefendinin himayelerinde başlatılan Sıfır Atık Projesine katkı sunmak amacıyla SASKİ olarak dini ve resmi bayramlar başta olmak üzere tüm önemli gün ve gecelerde kamu israfını önlemek adına posta yoluyla davet, tebrik ve teşekkür kartları göndermiyoruz. Bu kapsam da davet, tebrik ve teşekkürlerimizi elektronik ortamda gerçekleştiriyor, bu sayede toprağa, suya, havaya, insana ve doğal yaşama sunduğumuz katkıyla mutlu oluyoruz” diye konuştu.

Yıldız, bu vesile ile yeni yılın Samsunlu değerli vatandaşların başta olmak üzere tüm milletin barış, huzur ve mutluluğa vesile olmasını ve necip millete aşkla hizmet etme yolunda şevklerini arttırmasını yüce Allah'tan temenni ettiklerini sözlerine ekledi.