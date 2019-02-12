“Sat Kendini” Samsun Kitap Fuarı'nda

Konuşmacı-Yazar Özel Oytun Türkoğlu'nun kitabı “Sat Kendini” 16-17 Şubat tarihlerinde Samsun Kitap Fuarı'nda yer alacak.

“Sat Kendini” isimli kitap Şubat ayı itibariyle tüm online kitap marketler ve kitapevlerinde yerini aldı. Beş kişinin önünde konuşamayan bir insandan bin kişiye konuşabilen bir adama dönüşmeye, hiç ortaklık yapmamış olmaktan onlarca işbirliği ve partnerliğin içinde yer almaya başladı. Türkoğlu “Ne satarsan sat kendini satarsın” sloganıyla kaleme aldığı kitabın uzun yolculuğunu paylaşmak için, “ikinci memleketim” dediği Samsun'da kitapsever dostlarıyla buluşacak. Türkoğlu 16 Şubat Cumartesi günü söyleşi 17 Şubat Pazar imza günü için fuarda olacak.

Olimpiyatların teknik operasyon sorumlusuydu

2017 yılında 6 kıta, 97 ülke ve 3 bin 148 sporcunun katılımı ile Samsun'da düzenlenen 23. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları'nda teknik operasyon merkezinin alt yapısının kurulumunda yer alan Özel Oytun Türkoğlu, Samsun'da üst üste gerçekleştirilen çeşitli organizasyonlara katıldı sevenleriyle bir araya geldi. Türkoğlu 4 kere konuşmacı olarak, 2 kere olimpiyatlar için gelerek bir aydan fazla kaldığı Samsun' da kitap fuarının ardından Purple Talks'a da konuşmacı olarak katılacak. Önce İnsan temalı etkinlik 16 Mart'ta gerçekleşecek.

Özel Oytun Türkoğlu kimdir?

Yaşamını dönüştürmeye 36 yaşında başlayan Özel Oytun Türkoğlu 1975 yılında Ankara'da doğdu. Boğaziçi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik ve ODTÜ İnşaat Mühendisliği eğitimleri aldı. Uzun yıllar petrol ve doğalgaz şirketlerine bilişim ve yönetim danışmanlığı yaptı. Üniversitelerde, STK'larda mentor ve eğitimci olarak görev almakta. 2013 yılında Anadolu Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından Yılın Sosyal Medyayı En İyi Kullanan Girişimcisi Ödülü'nü kazandı.