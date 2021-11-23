Satışa hazır metamfetamin maddesiyle yakalandı

Samsun'da bir kişi narkotik polisinin takibi sonucu satışa hazır paketler halinde metamfetamin maddesi ile birlikte yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesi Reşadiye Mahallesi'nde irtibatlı olduğu şahıslara uyuşturucu madde satışı yaptığı istihbar edilen Ş.Y.'nin aracı ve ikametinde arama yaptı. Yapılan aramada, 9 paket halinde satışa hazır 13,83 gram metamfetamin maddesi, 6 kapsül sentetik ecza ve uyuşturucu madde paketleme işleminde kullanılan 2 adet alüminyum folyo ele geçirdi.

Gözaltına alınan S.Y. "uyuşturucu ticareti" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.