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Satışa hazır uyuşturucu paketleri ile yakalandı

Samsun’da bir kişi satışa hazır uyuşturucu paketleri ile yakalandı.

Samsun'da bir kişi satışa hazır uyuşturucu paketleri ile yakalandı.


Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde satışı yaptığı istihbar edilen C.B. isimli şahsı yanında bulunan 1 kişi ile birlikte satışa hazır vaziyette 9 paket halinde toplam 3,09 gram metamfetamin maddesi ile birlikte yakaladı. C.B. "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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