Satışa hazır uyuşturucularla yakalandı

Samsun'da bir kişi polisin düzenlediği operasyonda satışa hazır uyuşturucu, hassas terazi ve 1 adet tüfekle yakalandı.

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Teknepınar Mahkemesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, alınan istihbarat doğrultusunda irtibatlı olduğu kişilere uyuşturucu madde satışı yaptığı tespit edilen B.A.'nın evine operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada 2 paket halinde 80,09 gram bonzai, 2 paket halinde 131,60 esrar maddesi, 1 adet hassas terazi, uyuşturucu madde paketlemek için kullanılan 1 paket lateks eldiven ve 1 adet pompalı tüfek ele geçirdi.

Olayla ilgili B.A. gözaltına alındı. Polisteki sorgusu tamamlanan B.A. bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.