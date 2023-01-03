Satmaya çalıştığı tarihi sikkelerle yakalandı

Samsun'da jandarma ekipleri bir kişiyi satmaya çalıştığı 101 adet çeşitli dönemlere ait tarihi sikkeyle yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Alaçam ilçesinde Ş.S.(26) adlı bir kişinin elindeki sikkeleri satmak için müşteri aradığı bilgisini alan Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü, Jandarma İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Alaçam İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri müşterek yaptıkları takip ve çalışma sonucu Ş.S.'yi Alaçam ilçesi Yeni Cami Mahallesi'nde gözaltına adı. Ş.S. ile birlikte 101 adet çeşitli dönemlere ait tarihi sikke ele geçirildi.

Sikkeler Samsun Müze Müdürlüğüne teslim edilirken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.