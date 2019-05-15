19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla 19 Mayıs İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen "100. Yıl Satranç Turnuvası" ödülleri sahiplerini buldu.

Turnuvada 18 yaş altı kategorisinde Atakum İmam Hatip Lisesi birinci, Hamidiye Anadolu İmam Hatip Lisesi ikinci, Kızılırmak Anadolu Lisesi ise üçüncü oldu. 30 okulun katıldığı turnuvada 12 yaş altı kategorisinde Atakum Koleji Ortaokulu birinci, Dedeağı Ortaokulu ikinci, Atatürk Ortaokulu üçüncü oldu. 10 yaş kategorisinde Çözüm Koleji İlkokulu Birinci, Mehmet Akif Ersoy İlkokulu ikinci, Kuşkayası İlkokulu üçüncü oldu. 8 yaş altı kategorisinde Bafra 29 Ekim İlkokulu birinci, Mehmet Akif Ersoy İlkokulu ikinci, OMÜ Vakfı Koleji üçüncü oldu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Demirkol yaptığı açıklamada, “Bilindiği gibi 19 Mayıs 1919 Milli Mücadele için Gazi Mustafa Kemal'in Samsun'a ayak bastığı gündür. Bu yıl bu önemli olayın 100. yılını kutlamaktayız. Kutlamalara bakanlığımızın da verdiği talimatlar doğrultusunda çeşitli etkinliklerle devam etmekteyiz. Biz 19 Mayıs ilçemizde ilk defa böyle bir etkinliği düzenlemenin haklı gururunu yaşıyoruz. Bundan sonra da bu tür etkinliklere devam edeceğiz" dedi.