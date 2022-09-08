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Sattığı eve tamir için usta götüren yabancı uyruklu şahıs düşerek öldü

Samsun’da sattığı eve tamir için tesisatçı götüren yabancı uyruklu şahıs düşerek hayatını kaybetti.

Samsun'da sattığı eve tamir için tesisatçı götüren yabancı uyruklu şahıs düşerek hayatını kaybetti.


Olay, İlkadım ilçesi Kılıçdede Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, emlakçılık yapan Irak uyruklu Mohammed Hameed Majeed Alateya (65) sattığı eve elektrik işleri için tesisatçı götürdü. Evdeki tamirat işleri ile ilgilenen tesisatçı Fakhrı Ibrahım Khaleel Quplan, duyduğu ses üzerine baktığında Mohammed Hameed Majeed Alateya'yı tuvaletin önünde yüzüstü düşmüş halde buldu. Tesisatçı 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp yardım istedi. Ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırılan Alateya yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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