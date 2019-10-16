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Savcının evinin önünden ayakkabı çalan genç tutuklandı

Samsun’da bir savcının evinin önünden ayakkabı çalan genç, polis tarafından yakalandı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Samsun'da bir savcının evinin önünden ayakkabı çalan genç, polis tarafından yakalandı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kalkancı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alkollü olduğu öğrenilen 24 yaşındaki M.V. girdiği siteden kapı önündeki ayakkabı ve başka bir yerden de bisiklet çaldı. Çalınan ayakkabının Samsun Adliyesinde görevli bir savcıya ait olduğu öğrenildi. Gazi Polis Merkezi ekipleri tarafından gözaltına alınan M.V. alkollü olduğunu ve olayı hatırlamadığını savundu.


Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen M.V., savcıya ifade verdikten sonra tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren M.V. hem ayakkabı hırsızlığı hem de bisiklet hırsızlığı suçlarından ayrı ayrı tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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