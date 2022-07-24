SBB Atatürk Bulvarı'na 40 bin ton asfalt dökecek

Samsun Büyükşehir Belediyesi (SBB), uzun yıllardır kullanılan ve yıpranan Atatürk Bulvarı'nın 18 kilometrelik yolunda, yaklaşık 40 bin ton asfalt dökecek.

SBB Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı, kırsalda ve kent merkezinde altyapı çalışmalarını sürdürüyor. TEKNOFEST hazırlıklarında Karayolları Kavşağı ile Belediye Evleri Kavşağı arasındaki Atatürk Bulvarını yenileyen SBB, 18 kilometrelik yola yaklaşık 40 bin ton asfalt döküleceğini duyurdu. Vardiyalı şekilde çalışan ekipler, trafik yoğunluğunun fazla olduğu bulvarda kısa sürede çalışmalarını tamamlayacak.

Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Ahmet Bayır, “Vatandaşlarımızdan biraz daha sabır ve anlayış bekliyoruz. Tamamlandığında kaliteli ve konforlu bir yola kavuşmuş olacağız. En kısa sürede tamamlamak için ekiplerimizle birlikte gece-gündüz çalışıyoruz. Başkanımız Mustafa Demir'in hedeflediği program doğrultusunda tam hızla çalışmalarımıza devam ediyoruz” diye konuştu.