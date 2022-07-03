SBB Keşif Kampüsü TEKNOFEST'e yetişecek

Samsun Büyükşehir Belediyesi(SBB), ortaöğretim çocuklarının lisansüstü seviye yakalamaları için inşa ettiği Keşif Kampüsü'nün büyük kısmı tamamlandı.

Ortaöğretim çocuklarının seçecekleri alanda lisansüstü seviyeye ulaşmaları için kurulmaya başlanan Keşif Kampüsü'nün yüzde 62'si tamamlandı. Kampüsün TEKNOFEST'e yetişeceğini söyleyen SBB Başkanı Mustafa Demir, “Bilgi ve teknolojiye dayalı tüm sistemlerde öğrencilerimiz büyük bir mesafe kat edecek. Samsun, bilgide, teknolojide ve teknolojik ürün üretmede gençlerimizle birlikte bir ivme yakalayacak” dedi.

Atakum ilçesi Türk-İş Emek Parkı'nda yapımı hızla devam eden 1742 metrekare büyüklüğündeki kampüsün yüzde 62'si tamamlandığını belirten Başkan Demir, 11,5 Milyon TL'ye mal olacak kampüste matematik, fizik, astronomi uzay ve havacılık, teknoloji, kimya ve insan bilim, doğa, kişisel gelişim, destekleyici eğitim, girişim, üretim ve dene yap atölyesi ile bunlara ait keşif alanları olacağını da sözlerine ekledi. Ayrıca TEKNOFEST odası, öğretmenler odası, yönetici odası, halkla ilişkiler departmanı, satış alanı, danışma, kafeterya ve mescitler de yer alıyor.

SBB Başkanı Mustafa Demir, bu projelerin çocukların ve gençlerin gelecek vizyonlarını artıracağını kaydetti. Başkan Demir, “Kampüsün Atakum Alparslan Bulvarı'na cephe Emek Park'ta inşasına başlandı. TEKNOFEST'e yetiştirmeye çalışıyoruz. Bilgi ve teknolojiye dayalı tüm sistemlerde öğrencilerimiz büyük bir mesafe kat edecek. Samsun, bilgide, teknolojide ve teknolojik ürün üretmede gençlerimizle birlikte bir ivme yakalayacak. Ülkemiz de bundan büyük çapta istifade edecek" dedi.