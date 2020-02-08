Sebze-meyve fiyatları havaya endeksli

Samsun'da değişen hava koşulları meyve ve sebze fiyatlarına etki ediyor. Semt pazarlarında bazı sebze fiyatlarında artış yaşanırken, meyve fiyatlarında ise gözle görülür bir değişim yaşanmadı.

İlkadım ilçesi Ağabali Caddesi üzerinde kurulan semt pazarında sebzelerin kilogramı domates 4 ile 6 TL, salata 6 TL , patlıcan 6 ile 7 TL, biber 6 ile 8 TL, brokoli 5 TL şeklinde satılıyor. Patates, pırasa, havuç gibi sebzelerin kilogramı 1 ile 3 TL arasında satılarak tüketicinin yüzünü güldürüyor.

Soğuk havaların fiyatları etkileyeceğini belirten pazarcı Müjdat Akdeniz, "Kışın sert soğuğu sebzeleri yakıyor. Hal böyle olunca üretim az oluyor ve bu ürünün satıcıya ulaşana kadar maliyeti artıyor. Bu da tezgahlara fazla fiyat olarak yansıyor" dedi.

Meyvelerin kilogramı ise portakal 3 ile 4 TL arası, elma 4 TL, armut ise 5 ile 7 TL arasında satılıyor. Samsun'da etkili olan yoğun kar yağışı pazarcıların çalışma şartlarını olumsuz etkiledi. Kar yağışı ile birlikte esen rüzgar pazarcıların kurmuş oldukları bazı şemsiyeleri devirdi.