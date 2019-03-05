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Sebze ve meyve yüklü kamyonet seyir halindeyken yandı

Samsun’da sebze ve meyve yüklü kamyonet seyir halindeyken yandı.

Samsun'da sebze ve meyve yüklü kamyonet seyir halindeyken yandı.


Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Samsun-Ordu karayolu Ataköy Sapağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İdris Köse idaresindeki 55 K 2443 plakalı meyve ve sebze yüklü kamyonette seyir halindeyken yangın çıktı. Araç sürücüsü kamyonetini yolun kenarına çekerek itfaiyeden yardım istedi. Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yapılan incelemede yangının aracın balatalarının ısınması sonucu çıktığı tespit edildi.

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