Sefo büyüdüğü mahallenin okulunda konser verdi

Rap müziğinin popüler isimlerinden olan Seyfullah Sağır (Sefo), Samsun'da büyüdüğü mahallenin ilkokulunda minik öğrencilerle birlikte en sevilen şarkılarını seslendirdi.

Memleketi Samsun'a konser vermek için gelen Sefo, İlkadım ilçesinde bulunan Kalkancı İlkokulu öğrencilerine unutulmaz bir sürpriz yaptı. Sefo'nun geleceğini duyan öğrenciler okul bahçesini doldurdu. Akabinde Sefo'nun gelmesiyle eğlenceli anlar yaşandı. Sanatçı Sefo en sevilen ‘Bilmem mi' ve ‘Isabella' isimli şarkılarını öğrenciler için seslendirdi. Öğrenciler ise şarkılara eşlik ederek dans etti.

“Onlara iz bırakabilmek benim için önemliydi”

Mini konserin çok eğlenceli geçtiğini ifade eden Sefo, “Bu mahallede büyüdüm. Çocukların bu heyecanını ve davetlerini görünce, onları kıramadım. Konsere gelince onlara da bir selam vermek istedim. Çocuklar önemlidir ve bizim geleceğimizdir. Onları mutlu etmek benim için çok önemlidir. Onlarda iz bırakabilmek benim için önemliydi. Okula davetleri için herkese teşekkür ederim” dedi.

Öğrenciler ise çok mutlu olduklarını, dans ettiklerini ve konserin kısa sürmesine rağmen çok fazla eğlendiklerini söyledi.