Şeftali bahçelerinde denetim

Samsun'un Çarşamba ilçesindeki mahallelerde bulunan şeftali bahçelerinde görülen Akdeniz meyve sineği (ceratitis capitata) zararlısı denetimi gerçekleştirildi.

Çarşamba Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü personelleri tarafından Yeniköseli, A.Dikencik, Y.Dikencik, Hacılıçay Mahallerinde bulunan kapama şeftali bahçelerinde Akdeniz meyve sineği zararlısı için keşif surveyi kapsamında tuzak asılımı yapıldı. Bölgeyi temsilen tuzak asılan bahçelerde haftalık olarak zararlı kontrolleri yapılıyor. Yapılan kontrollerde zararlıya rastlanılmadığı belirtildi.