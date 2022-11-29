Şehidin ailesi: "Sen bizim gururumuzsun"

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mustafa Yıldız (25), memleketi Samsun'da son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin ailesinin, “Ağlamıyoruz, sen bizim gururumuzsun. Bizler de askere gidip, onlarla savaşmak istiyoruz” sözleri herkesi duygulandırdı.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Mustafa Yıldız'ın cenazesi dün akşam saatlerinde Samsun'un Vezirköprü ilçesine getirildi. Şehit Yıldız için bugün Vezirköprü ilçesi Oymaağaç Mahallesi Merkez Camisi'nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Şehidin cenazesine binlerce kişi katılırken, tabutu okşayan annesi, babası, erkek kardeşi ve kız kardeşi ise metanetleri ile büyük takdir topladı. Şehitleri ile gurur duyduklarını belirten aile, terörle savaşmak için kendilerinin de askere gitmek istediklerini söyledi.

Cenazede oğlunun tabutunu öpen anne Zübeyde Yıldız, “Ağlamıyorum oğlum. Sen bizim gururumuzsun. Bizler de askere gidip, onlarla savaşmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Kardeşinin askeri parkasını giyen kız kardeş Havva Kandemir ise, “Biz ağlamıyoruz oğlum. Sen bizi gururlandırdın. Sen kanımızı yerde koymadın. Arkadaşlarının kanını yerde koymadın. Arkadaşların da senin kanını yerde koymadı. O hainleri öldürdüler. Allah senden razı olsun. Biz senden razıyız” diye ağıt yaktı. Baba Ali ve ağabey Yasin Yıldız da cenazede ağlamayarak dik durdular.

Cenazeye ayrıca Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, AK Parti Samsun Milletvekilleri Yusuf Ziya Yılmaz, Orhan Kırcalı, İYİ Parti Samsun Milletvekili Bedri Yaşar, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı.

Şehidin cenazesi kılınan cenaze namazının ardından Oymaağaç Mezarlığına defnedildi.