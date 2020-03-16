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Şehidin eşi bir kız çocuğu dünyaya getirdi

Suriye’nin İdlib kentinde rejim güçleri tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarına düzenlenen hava saldırısında şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Şükrü Elibol’un, hamile olan eşi Özlem Elibol bir kız çocuğu dünyaya getirdi.

Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçleri tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarına düzenlenen hava saldırısında şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Şükrü Elibol'un, hamile olan eşi Özlem Elibol bir kız çocuğu dünyaya getirdi.


26 Şubat'ta İdlib'de rejim güçleri tarafından düzenlenen hava saldırısında şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Şükrü Elibol, baba olmaya hazırlanıyordu. Eşi şehit olduğu zaman 8 aylık hamile olan Özlem Elibol, bu sabah Bafra Devlet Hastanesine götürüldü. Doğum servisine alınan Elibol, 1 kız çocuğu dünyaya getirdi.


Özlem Elibol'un, eşi Şükrü Elibol'un şehit olmadan önce aldığı ve üzerinde Zeynep yazan elbiselerin fotoğraflarını sosyal medya hesabında “Babasının kızına hediyeleri“ şeklinde paylaşmış ve yürek burkmuştu.

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