SAMSUN (İHA) – Başarılı kadınlar, “Şehirleri Güzelleştiren Kadınlar Atakum'da Buluşuyor” etkinliği çerçevesinde Atakum'da bir araya gelecek.

Atakum Belediyesi, Atakum Kent Konseyi Kadın Meclisi ve Atakum Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi'nin (ATAK) iş birliği, ATAK Kurucusu Av. Gülay Deveci'nin öncülüğünde düzenlenecek Şehirleri Güzelleştiren Kadınlar Atakum'da Buluşuyor etkinliğinde başarılı çalışmalarıyla örnek olmuş isimler Atakum'da bir araya gelecek.

Atakum Belediyesi Düğün/Etkinlik Salonu'nda 24 Ekim 2022 Pazartesi günü saat 17.30'da gerçekleşecek programda Uzunköprü Belediye Başkanı Özlem Becan, ATAK Kurucusu Av. Gülay Deveci, Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Köy Tiyatrosu Kurucusu, yönetmen ve çiftçi Ümmiye Koçak, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse söyleşi gerçekleştirecek.

Buluşmada New York Avrasya Film Festivali'nde ‘Sinemada En İyi Avrasyalı Kadın Sanatçı' ödülünü alan, köydeki kadınlarla Arslanköy Kadınlar Tiyatro Topluluğu'nu kurarak şehir şehir sahneye çıkan Ümmiye Koçak'ın yazdığı “Ana, Gökyüzü Delinmiş” isimli tiyatro oyunu da sergilenecek. Etkinlikte aynı zamanda Atakum Belediyesi Çocuk Korosu da mini bir konser verecek.