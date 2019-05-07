Şehit Adnan Menderes Genç kabri başında dualarla anıldı

Erzurum'da arkadaşının silahının kazaen ateş alması sonucu hayatını kaybeden Şehit Piyade Er Adnan Menderes Genç, şehadetinin 27. yılında Bafra Asri Mezarlık'taki kabri başında dualarla anıldı.

Vatani görevini ifa ettiği Erzurum'da birliğinde arkadaşının silahının kazaen ateş alması sonucu yaralanan ve tedavi gördüğü Ankara Gülhane Askeri Tıp Akademisinde (GATA) 07 Mayıs 1992 tarihinde şehit olan Piyade Er Adnan Menderes Genç, şehadetinin 27. yılında unutulmadı. Şehit, Bafra Asri Mezarlık'ta bulunan kabri başında dualarla yad edildi.

Şehidin anma törenine Türk Diyanet Vakıf-Sen Bafra İlçe Başkanı ve Hal Camisi İmamı Asım Kalyoncu, Bafra Şehit Aileleri ve Gaziler Dayanışma Derneği Başkanı Mümine Ersin, dernek üyeleri ve şehidin yakınları katıldı. Hal Camisi İmamı Asım Kalyoncu'nun okuduğu Yasin-i Şerif'in ardından program dua ile sona erdi.