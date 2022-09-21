Şehit Aileleri Vakfı binasında pes dedirten hırsızlık

Samsun'da bulunan Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı (EMŞAV) binasındaki klimanın bakır kabloları çalındı ve kompresörüne zarar verildi. EMŞAV Karadeniz Bölge Başkanı Bilal Erim, "Vatan savunmasında şehit olan kardeşimizin ailesinin mekanından hırsızlık yapılması bizi derinden üzmüştür" dedi.

İlkadım ilçesi Fuariçi'nde bulunan EMŞAV binasına sabah saatlerinde gelen görevliler, değeri yaklaşık 30 bin TL olan klimanın bakır kablolarının kesilerek alındığını, kompresörüne de zarar verildiğini gördü. Verilen zarardan dolayı klima kullanılmayacak hale geldi. Pes dedirten hırsızlık, vakıf yetkilileri ve şehit yakınlarında büyük üzüntüye yol açtı.

"Çok çirkin ve adice bir durum"

Yaşanan olay sonrası derin bir üzüntü duyduklarını söyleyen Başkan Erim, "Bu sabah EMŞAV binasına geldiğimizde klimamızın hırsızlar tarafından tahrip edildiğini gördük. Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğümüze haber verdik. Polis ekipleri burada gerekli işlemlerini yaptı. Bu durum bizi çok üzdü. Hırsızlık dahi olsa bunun bir şerefi vardır. Şehit ailelerimizin vakfının klimasının bakır borularını çalmak, kompresöre zarar vermek hırsızlık değil acizliktir. Biz bu durumu kınıyoruz. Bunu kim yapmış ise Allah'a havale ediyoruz. Vatan savunmasında şehit olan kardeşimizin ailesinin mekanından hırsızlık yapılması bizi derinden üzmüştür. Bu hırsızlığın vakfımıza 25-30 bin TL zararı vardır ancak parası bir tarafa yapılan iş çok çirkindir. Adice bir durumdur" dedi.

Polis, hırsızlık olayını gerçekleştiren kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.