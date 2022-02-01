Şehit asteğmen kabri başında dualarla anıldı

Samsun'un Bafra ilçesinde Şehit Piyade Asteğmen Avni Kolbaşı şehadetinin 34 yılında kabri başında dualarla anıldı.

Van'ın Erciş ilçesinde konuşlu bulunan 10. Piyade Tugay Komutanlığı'nda vatani görevini ifa ederken 1 Şubat 1988 tarihinde meydana gelen silah kazası sonucu şehit olan Piyade Asteğmen Avni Kolbaşı, şehadetinin 34. yılında Bafra Asri Mezarlık'taki kabri başında dualarla yad edildi.

Şehit P. Asteğmen Avni Kolbaşı'nın anma törenine Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı (TÜGŞAV) Bafra Şube Başkanı Mümine Ersin ve vakfın üyeleri katıldı. Şehit Piyade Komando Onbaşı Muhammed Önder'in babası Hacı Bayram Önder'in okuduğu Yasin-i Şerif ve duanın ardından program sona erdi.