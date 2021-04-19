Şehit Astsubay İlhan Hamlı şehadetinin 29. yıl dönümünde anıldı

yıl dönümünde mezarı başında anıldı.

29 yıl önce 18 Nisan 1992 günü sivil ve silahsız oldukları halde bölücü terör örgütü tarafından gerçekleştirilen yol kesme eyleminde Doğubayazıt-Iğdır Devlet Karayolu'nun Pamuk Geçidi mevkisinde gündüz vakti pusuya düşürülerek şehit edilen Kars 14'ncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı emrinde görevli 4 astsubaydan birisi olan Şehit Astsubay İstihkam Teknisyen Kıdemli Üstçavuş İlhan Hamlı'nın Samsun Asri Mezarlık Şehitliği'ndeki kabri şehadetinin 29. yıl dönümünde annesi Bedriye Hamlı ve ağabeyi Ayhan Hamlı tarafından ziyaret edilerek annesinin okuduğu Kur'an-ı Kerim ve hatmi şerifleri ile dua yapılarak anıldı.

Pamuk Geçidi şehitlerinin 29. şehadet yıl dönümlerinin ülkede yaşanan salgın hastalık nedeniyle yine sokağa çıkma yasağının uygulandığı bir güne denk gelmesi üzerine Samsunlu Şehit Astsubay İlhan Hamlı'nın annesi şehitlik ziyareti gerçekleştirip şehitlerinin kabri başında anma programı düzenleyemedikleri için şehadet gününü evde geçirmek zorunda kalmışlardı. Bu nedenle çok üzgün olan aile fertlerinden şehit annesi Bedriye Hamlı ve şehit ağabeyi Ayhan Hamlı bir gün gecikmeyle Samsun Asri Mezarlık Şehitliği'ndeki Şehit Astsubay İlhan Hamlı'nın kabrini şehadetinin 29. yıldönümü nedeniyle ziyaret ettiler.

Şehit annesi Bedriye Hamlı, ”29 yıl önce şehadete koşan kahraman astsubay evlatlarımız; İlhan Hamlı'yı, Erkan Iğdır'ı, Mustafa Karaçimen'i, Naci Yıldırım'ı ve tüm şehitlerimizi sokağa çıkma yasağı nedeniyle evimizde kalarak dualarımızla andık. Mavi gözlü paşam İlhan Hamlı'yı şehadetinin 29. yılında daha fazla bekletemezdim, kabrinde ziyaret edip, okuduğum Kur'an-ı Kerim ve hatmi şerifleri bu defada kabri başında dualayarak andım. Zannedilmesin ki aradan 29 yıl geçince unutuluyor, aksine yüreğimdeki acı artarak büyümeye devam ediyor. Ben oğlumu çok özledim. Ruhu şad mekanı cennet olsun. Vatan sağolsun Allah devletimize zeval vermesin” dedi.

Şehidin ağabeyi Ayhan Hamlı ise, ”Annem şehit kardeşim Astsubay İlhan Hamlı'nın şehadetinin 29. yıl dönümüne denk gelen ilk günde kabrini sokağa çıkma yasağı nedeniyle ziyaret edemediği için çok üzüntülüydü. Bir gün gecikmeyle de olsa şehit kardeşim İlhan Hamlı'yı kabri başında andık. Şehitlerimizi unutmayacağız unutturmayacağız” diye konuştu.