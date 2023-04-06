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Şehit astsubay kabri başında anıldı

Samsun’un Bafra ilçesinde şehit İstihkam astsubay Tolga Pehlivan şehadetinin 5 yılında kabri başında dualarla anıldı.

Samsun'un Bafra ilçesinde şehit İstihkam astsubay Tolga Pehlivan şehadetinin 5 yılında kabri başında dualarla anıldı.


6 Nisan 2018 tarihinde Hakkari'nin Çukurca ilçesi Şentepe üs bölgesi yakınlarında bölücü terör örgütü mensupları tarafından yola tuzaklanan EYP'nin infilak etmesi sonucu şehit olan İstihkam Astsubay Tolga Pehlivan şehadetinin 5 yılında Bafra Şehitliğinde kabrinin başında dualarla anıldı.


Şehit Astsubay Tolga Pehlivan'ın anma programına, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı (TÜGŞAV) Bafra Şube Başkanı Mümine Ersin, vakfın üyeleri, Türk Diyanet Vakıf-Sen Samsun İl Başkan Yardımcısı Asım Kalyoncu, Bafra ilçe temsilcisi Selim Cılız, Bafra MHP ilçe Başkanı Barboros Tuna ve şehidin yakınları katıldı.


Program yapılan duaların ardından sona erdi.

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